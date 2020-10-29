В ближайшие недели будут созданы специальные больницы для больных Covid-19
Foto: F64

В ближайшие недели будут созданы специальные больницы для больных Covid-19, однако вначале следует понять, имеются ли для них подходящая инфраструктура, возможности диагностики и человеческие ресурсы, сообщила журналистам госсекретарь Министерства здравоохранения, председатель Государственной оперативной медицинской комиссии Дайна Мурмане-Умбрашко.

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"После того, как мы получим подтверждение, что все перечисленное доступно, появятся конкретные больницы для Covid-19", — сказала она. В настоящее время все больницы, оказывающие неотложную помощь, создают отделения для пациентов с Covid-19, а следующим шагом будут отдельные больницы.

Сейчас между Службой неотложной медицинской помощи и конкретными больницами идут переговоры об их готовности к приему пациентов, сказала госсекретарь.

Ранее о возможности создания отделений для больных Covid-19 сообщили представители Талсинского филиала Северокурземской региональной больницы и Гулбенской больницы.

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LETA

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LETA

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