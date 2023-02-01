В ближайшие недели и месяцы компании увеличат поставки антибиотиков, обещает Государственное агентство лекарств

В ближайшие недели и месяцы компании увеличат поставки антибиотиков, обеспечат дополнительные поставки и нарастят производственные мощности, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Государственного агентства лекарств Дита Окмане.

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Напомним, что в последние месяцы — на фоне высокой заболеваемости среди населения — в Латвии возникли проблемы с доступностью антибиотиков.

Исполнительная группа Европейского агентства лекарственных средств, в которую входят специалисты Европейской комиссии и всех европейских агентств по лекарственным средствам, включая латвийское Государственное агентство лекарств, обсудила выполненную ранее работу и согласовала следующие шаги в рамках совместных действий Европейского союза для обеспечения доступности антибиотиков.

В настоящее время несколько стран-членов ЕС, в том числе Латвия, демонстрируют положительные тенденции в доступности медикаментов. Доставки антибиотиков в Латвию осуществляются регулярно и планируются в будущем.

В ближайшее время также может быть преодолена высшая точка по числу заражений в странах Евросоюза, в результате чего снизится высокий спрос на антибиотики и стабилизируется ситуация с доступностью этих препаратов. Поэтому врачам важно оценить, в каких случаях необходимо назначать антибиотики.

Госагентство лекарств напоминает жителям и работникам сферы здравоохранения, что в большинстве случаев при отсутствии препаратов с определенным коммерческим (торговым) названием доступны альтернативные средства лечения или препараты-аналоги из той же или другой группы препаратов.

С целью разрешить ситуацию Госагенство лекарств выдало разрешения на распространение незарегистрированных лекарств, разрешения на параллельный импорт и позволило поставлять медикаменты в упаковке, предназначенной для рынка другой страны.

Принимая во внимание повышение доступности антибиотиков в ряде стран-членов ЕС, европейские организации фармацевтического мониторинга считают, что в настоящее время наблюдается эффективность мер, реализуемых на всей территории ЕС, и обязуются продолжать их для своевременного разрешения ситуации. Исполнительная группа ЕАЛС, отвечающая за доступность лекарств, в которой также работает латвийское Госагентство лекарств, продолжит сотрудничество в масштабе ЕС в течение всего года, чтобы избежать повторения ситуации в следующем зимнем сезоне.

Госагентство лекарств обращает внимание на то, что очень важно использовать антибиотики осторожно и в соответствии с указаниями врача, чтобы добиться их эффективности и не допустить развития резистентности организма к антибиотикам.

Антибиотики можно использовать только для лечения бактериальных инфекций. Они не предназначены для лечения инфекций, вызванных вирусами. Это означает, что антибиотики не помогают и не должны использоваться при гриппе и простуде, потому что эти заболевания вызываются вирусами.