В ближайшие полгода может быть принято решение о введении обязательного декларирования доходов
Foto: LETA

Предусматривается, что решение о возможном введении всеобщего декларирования доходов жителей Кабинет министров может принять в течение первой половины 2022 года. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве финансов.

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Министерство финансов уже приступило к работе по оценке проекта всеобщего декларирования доходов жителями и поиска наиболее оптимальной модели такой обязательной декларации. Цель — информация о всех доходах физического лица должна быть у Службы государственных доходов.

Одновременно Минфин обращает внимание на то, что уже сейчас согласно Закону "О подоходном налоге с жителей", жители, которые получают какие-либо, облагаемые налогом доходы, о которых плательщик налогов не проинформировал Службу госдоходов, должны подавать декларацию подоходного налога с жителей.

Как уже сообщалось, 23 сентября 2021 года Совет по борьбе с теневой экономикой поручил Министерству финансов подготовить проект нормативного акта, определяющего общую обязанность по декларированию доходов. Предусматривалось, что отчитываться придется уже в 2023 году за доходы, полученные в 2022 году.

На данном заседании Совета по борьбе с теневой экономикой проинформировал о подготовленном проекте Плана сокращения теневой экономики на 2021-2022 годы, в котором приоритетной задачей определена борьба с выплатой "зарплат в конвертах".

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