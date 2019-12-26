В ближайшие сутки — местами снег и обледенение автодорог

Уже в четверг вечером и в пятницу дороги местами станут скользкими, на юго-востоке Латгалии продолжится снегопад — синоптики прогнозируют, что выпадет несколько сантиметров снега.

На остальной территории снег будет идти лишь местами, а между тучами кое-где может проглянуть солнце.

Северный ветер немного усилится, на побережье его порывы могут достигать 14 метро в секунду. Температура воздуха ночью и днем — от -2 до +3 градусов Цельсия.

На третий день католического Рождества временами выпадут небольшие осадки, будет дуть умеренный северный ветер, а температура воздуха прогнозируется от 0 до +2 градусов.