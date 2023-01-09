В ближайшие сутки в Латвии будет еще больше осадков

В ночь на вторник Латвии с юга пересечет зона осадков — ожидаются снег и ледяной дождь, местами даже снегопад, прогнозируют, как сообщает агентство LETA, синоптики.

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В течение дня осадки ожидаются в основном в восточной части страны. Дороги будут скользкие. Небо затянут облака, во многих регионах страны образуется туман.

Будет дуть южный слабый до умеренного ветер, местами сильный, в восточных регионах порывами до 15 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +1…-4 градуса, на северо-востоке до -7 градусов. Днем воздух прогреется до +1..+5 градусов, а на востоке страны температура составит 0..-3 градуса.

В Риге ночью во вторник ожидается снег с мокрым снегом, днем ​​- небольшой дождь и туман. На улицах и тротуарах гололедица. Порывистый юго-восточный ветер сменится более медленным южным ветром. Температура воздуха -2 градуса ночью и +2 градуса днем.