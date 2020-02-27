В ближайшие сутки во многих районах Латвии пройдет снег

В ночь на пятницу на большей части территории Латвии временами будет идти снег, днем также ожидаются кратковременные снегопады, прогнозируют синоптики.

Небо будет затянуто облаками, однако временами оно будет проясняться. Дороги будут скользкими.

Ожидается слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +1..-4 градусов, а днем поднимется до -1..+3 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами ожидается снег, северо-западный ветер будет умеренным, а температура воздуха составит около нуля градусов.

На большей части территории Латвии не ожидается образования устойчивого снежного покрова.