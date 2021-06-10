В ближайшие три года в Латвии может сократиться количество вузов

С учетом того, что удельный вес высших учебных заведений в Латвии на количество жителей слишком велик, Министерство образования и науки считает вероятным, что в результате реформы количество вузов в течение трех лет сократится, сообщила на пресс-конференции в четверг министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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Она подчеркнула, что в течение трех лет может произойти объединение ресурсов высших учебных заведений, что в свою очередь может привести к сокращению их количества. Такое объединение вузов предусмотрено в новой редакции закона о высшем образовании.

Министр отметила, что Латвия, утвердив реформу высшего образования, сделала первый шаг к созданию международно признанного высшего образования. Она ожидает от вузов конструктивного диалога и сотрудничества для совместной реализации изменений, которые в Латвии запоздали на много лет.

Директор департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки Дмитрий Степанов напомнил, что реформа управления вузами предусматривает два вида объединения. Одно из них добровольное, когда вузы, научные учреждения и предприятия могут объединиться для достижения конкретных целей. Такое объединение никогда не запрещалось и на национальном, и на международном уровне, а также возможно в рамках реформы управления вузами.

Второй вид объединения — через формирование консорциума — предусматривает консолидацию ресурсов вузов в течение пяти лет. Как сообщил Степанов, этот формат был представлен Европейской комиссии, где был признан экспертами как очень хорошее решение для повышения эффективности системы высшего образования.

Степанов отметил, что для оптимизации сети вузов предусмотрено финансирование из механизма восстановления и устойчивости. Чтобы иметь право на финансирование, объединение ресурсов должно включать в себя не менее десяти учреждений. Как пояснил представитель Минобразования, в настоящее время в Латвии около 30 высших учебных заведений, поэтому ожидается, что треть будет оптимизирована в течение пяти лет.

Степанов также добавил, что до 2027 года на дигитализацию и управление вузов выделено 12 млн евро. 106 млн евро для науки и высшего образования выделено из механизма восстановления и устойчивости, в свою очередь из фондов ЕС 185 млн евро предусмотрено для науки, а 101 млн евро — для высшего образования.

Планируется, что поправки к закону о высших учебных заведениях вступят в силу 16 августа этого года.