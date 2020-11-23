В ближайшую неделю по утрам возможен лед на дорогах
Foto: F64

Изменчивые погодные условия с дождем, а на востоке страны даже со снегом, могут привести к обледенению дорог в утренние часы, предупреждают Latvijas valsts ceļi.

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Предприятие призывает водителей быть осторожнее, сохранять дистанцию между автомобилем впереди и своим, воздержаться от резких маневров и ехать медленнее.

Состояние дорожной поверхности может меняться быстро и неожиданно, особенно в утренние часы. Вероятность появления так называемого черного льда выше на дорогах, проходящих сквозь лес и рядом с водоемами, а также на мостах.

Об обледенении можно сообщать по бесплатному круглосуточному номеру 80005555.

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