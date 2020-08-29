В Болдерае некоторые сторонники "Согласия" удивлены тем, что в списке кандидатов нет Ушакова
Foto: LETA

Некоторые сторонники партии "Согласие" удивлены тем, что в списке кандидатов нет некогда занимавшего пост мэра Риги Нила Ушакова, который сейчас работает в Европарламенте.

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Ряд избирателей, которые сегодня пришли голосовать на 22-й и 31-й участки в Болдерае, после процедуры голосования заявили агентству LETA, что были удивлены, не увидев в списке Ушакова.

Некоторые избиратели также с уверенностью заявили, что проголосовали за Ушакова. Узнав, что его имени в списке нет, они были удивлены, не понимая, где же он.

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LETA

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"Согласие" Европарламент Нил Ушаков
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