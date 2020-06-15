В Болдерае открыт новый комплекс здоровья и социальных жилых домов

В конце прошлой недели в рижском районе Болдерая была торжественно открыта первая очередь нового социального проекта — на улице Межрозишу 43 создан комплекс из трех взаимосвязанных жилых социальных домов общей площадью 12 843 кв. метра.

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Соблюдая все ограничения, постепенно станет доступно здание с 218 квартирами разных социальных групп, из которых 178 — это однокомнатные квартиры, 37 -- двухкомнатные, три -- трехкомнатные сервисные квартиры и 69 квартир, спроектированных в соответствии с доступностью среды для лиц с особыми потребностями (сервисные квартиры). Есть четыре специальных помещения для инвалидных кресел с 44 местами для зарядки. Жилые помещения оснащены тревожными кнопками, отмечают в Рижской думе

Помимо социальных и сервисных квартир, в комплексе также будет находиться центр здоровья площадью в 3997 квадратных метров. Будет доступен плавательный бассейн для взрослых и малышей, помещения для физиотерапии и реабилитации. Планируется проводить функциональную и радиологическую диагностику. Дневной стационар оснащен операционным залом.

Там же расположен и территориальный центр "Болдерая" Рижской социальной службы, многофункциональный центр социальных услуг, который обеспечит услуги дневного центра по уходу для детей и услуги дневного центра по уходу для совершеннолетних лиц, социальные услуги для родителей с нарушениями умственного развития с детьми, и структурное подразделение Центра детей и молодежи Рижского самоуправления.