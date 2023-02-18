В Болдерае у 1300 клиентов Sadales tīkls возникли проблемы с электричеством
Foto: Pixabay

В субботу, 18 февраля, в Риге у 1300 клиентов Sadales tīkls нарушено электроснабжение, сообщили в Sadales tīkls.

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Электроснабжение нарушено у жителей улиц Лиелупес, Лемешу, Стурманю и Миглас.

Sadales tīkls работает над тем, чтобы возобновить подачу электричества как можно скорее.

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