В больницах 274 пациента с Covid-19; число госпитализированных растет

В минувшие сутки в больницы привезли 23 новых "ковидных" пациента. Общее число жителей с Covid-19, находящихся в стационарах, возросло с 256 до 274 человек, информирует Национальная служба здоровья.

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За прошедшие сутки ни один из "ковидных" пациентов выписан из больницы не был.

У 252 госпитализированных пациентов болезнь протекает в среднетяжелой форме, у 22 — в тяжелой.

Среди тех, кто болеет тяжело, больше всего людей в возрастной группе от 50 до 59 лет — 8 человек. Трое тяжело болеющих — в возрастной группе 60-69 лет и шестеро — в группе тех, кому от 70 до 79 лет. В тяжелой форме болезнь протекает у одного юного пациента в возрасте 10-19 лет.

Среди тех, кто борется с болезнью в среднетяжелой форме, больше всего пожилых людей — по 46 человек в возрастных группах 70-79 лет и 80-89 лет и 51 человек в группе тех, кому до 60 до 69 лет. Госпитализированы и люди среднего возраста. В группе тех, кому 50-59 лет — болезнь в среднетяжелой форме у 41 человека, среди тех, кому 40-49 лет — у 24, у тех, кому 30-39 лет — у 21. В остальных возрастных группах госпитализированных пациентов значитенльно меньше.