В больницах — 445 пациентов с Covid-19, за сутки госпитализировано 68 человек
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В минувшие сутки были госпитализированы 68 человек с Covid-19, общее число пациентов с этим диагнозом в больницах возросло с 392 до 445, сообщает Национальная служба здоровья.

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У 388 пациентов заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 57 — в тяжелой.

В последний раз сопоставимое число (470) пациентов с Covid-19 регистрировалось в больницах 31 мая. Сопоставимое число госпитализаций (71) в последний раз фиксировалось 14 мая.

В минувшие сутки из стационаров были выписаны восемь "ковидных" пациентов.

Ранее глава правительственной группы Владислав Весперис в интервью Delfi говорил, что, когда число госпитализированных пациентов достигнет 500, нужно постепенно вводить "антиковидные" ограничения. Второй сценарий действий предусматривает, что можно дождаться 1000 госпитализаций, которые критичны для системы здравоохранения, и сразу ввести жесткие ограничения.

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