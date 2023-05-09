В больницах и центрах социального ухода больше не нужны маски
Foto: Shutterstock

Во вторник, 9 мая правительство приняло решение отменить требование об обязательном ношении масок в медицинских учреждениях и центрах длительного социального ухода.

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Требование носить маску было введено во время пандемии Covid-19. Сейчас, когда эпидемиологическая ситуация в Латвии и в мире в целом улучшилась, от обязательного ношения масок решено отказаться.

В последнее время не зафиксированы вспышки заболевания Covid-19 с большим числом инфицированных, кроме того, в большинство случаев течение болезни проходит в легкой форме и в больницы поступает все меньше пациентов. Учитывая все вышесказанное, Министерство здравоохранения постановило, что Covid-19 больше не создает высокие риски для системы здравоохранения, как это было раньше, а Covid-19 приравнивается к другим циркулирующим респираторным заболеваниям, таким как, например, грипп.

Одновременно медучреждения сохраняют за собой право в случае необходимости обязывать работников, пациентов и посетителей носить маски. Это, например, может быть в случае вспышки заболевания в конкретном медучреждении.

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