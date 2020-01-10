В больницах и практиках семейных врачей появится путеводители по паллиативному уходу

Национальная служба здравоохранения разработала путеводитель по паллиативному уходу. Буклеты доступны на домашней страничке службы, а вскоре появятся в распечатанном виде в больницах и практиках семейных врачей, сообщили в ведомстве порталу DELFI.

Служба подготовила два вида буклетов - один о паллиативном уходе за взрослыми, второй о паллиативной помощи детям. В них пациенты и их близкие могут найти информацию о медицинской и социальной помощи тяжелобольным людям. Например, там есть информация не только об отделениях паллиативного ухода в больницах, но и о том, как оформить инвалидность, как получить услугу ухода на дому и тому подобное.

Национальная служба здравоохранения призывает сотрудников медучреждений и семейных врачей начиная с 16 января обратиться в свое региональное отделение службы и получить распечатанные буклеты.

За 11 месяцев 2019 года услугу паллиативного ухода получили 3000 взрослых и 280 детей, сообщили в службе. В 2020 году служба планирует начать оплачивать специальное жидкое питание для взрослых, которые не могут есть самостоятельно.