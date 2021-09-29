В больницах Латвии от коронавируса лечится 461 человек

Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах выросло по сравнению с предыдущим днем на одного больного - с 460 до 461 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За минувшие сутки госпитализированы 50 пациентов с Covid-19, выписано 42 человека.

В настоящее время в больницах находятся 402 пациента со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 59 человек характеризуется как тяжелое.

В целом с начала пандемии больничное лечение требовалось 15 183 пациентам с коронавирусом.