В больницах Латвии от коронавируса лечится 461 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах выросло по сравнению с предыдущим днем на одного больного - с 460 до 461 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализированы 50 пациентов с Covid-19, выписано 42 человека.

В настоящее время в больницах находятся 402 пациента со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 59 человек характеризуется как тяжелое.

В целом с начала пандемии больничное лечение требовалось 15 183 пациентам с коронавирусом.

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