В больницах лечатся 47 пациентов с Covid-19
Foto: F64

За минувшие сутки в латвийские больницы госпитализированы семь пациентов с Covid-19, выписано шесть, таким образом, общее количество госпитализированных пациентов увеличилось с 46 до 47, свидетельствует актуальная информация Национальной службы здравоохранения.

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В настоящее время у 39 пациентов с Covid-19 заболевание проходит в средне-тяжелой форме, а у восьми пациентов заболевание протекает тяжело (17% всех находящихся в больнице).

На сегодняшний день из больниц выписано 14 432 пациента, которым был поставлен диагноз Covid-19.

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LETA

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LETA

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