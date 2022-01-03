В больницах лечится 561 пациент с Covid-19

3 января были госпитализированы 73 пациента с Covid-19, четверых выписали. Всего в больницах лечится 561 пациент с ковидом. У 484 человек болезнь протекает средне-тяжело, а у 77 — тяжело. Об этом сообщают данные Национальной службы здоровья.

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Сейчас в больнице находятся девять детей 0-9 лет и восемь детей и молодых людей 10-19 лет, один из них переносит болезнь тяжело. Еще пятеро госпитализированных — в возрасте 20-29 лет.

Большинство пациентов с Covid-19 старше 30 лет — в возрастной группе 30-39 лет это тридцать человек, двое из них переносят болезнь тяжело. Пациентов с ковид 40-49 лет в больницах 49 человек, из них восемь переносят болезнь тяжело.

Ковид-пациентов в возрастной группе 50-59 лет в больницах — 83 человека, из них 12 человек переносят болезнь тяжело, а в возрастной группе 60-69 лет — 102 госпитализированных пациента, среди них тяжело переносит болезнь 21 человек.

В возрастной группе 70-79 лет госпитализированы 115 человек, 16 из них переносят болезнь тяжело, а в возрастной группе 80-89 лет — 134 госпитализированных, тяжело переносят болезнь 15 человек. Еще 26 госпитализированных входят в возрастную группу 90-99 — среди них два человека болеют тяжело.