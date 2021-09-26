В больницах находятся 392 пациента с Covid-19
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За минувшие сутки госпитализированы 33 пациента с Covid-19, выписан один, в результате общее количество больных коронавирусом в больницах увеличилось до 392 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В настоящее время в больницах находятся 340 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 52 человек характеризуется как тяжелое.

Как сообщалось, в субботу выявлено 567 новых случаев заражения Covid-19, получены сведения о двух умерших пациентах с коронавирусом.

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