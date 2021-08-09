В больницах находятся 60 пациентов с Covid-19

В больницах в настоящее время находятся 60 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

У 47 человек среднетяжелое течение болезни, 19 пациентов - в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, в Латвии выявлен 41 новый случай Covid-19. Накануне в Латвии было сделано 3606 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 1,1%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 49,7 до 50,6 случая на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 462 человека, а 2559 человек, заразившихся Covid-19, скончались.