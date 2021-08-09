В больницах находятся 60 пациентов с Covid-19
Foto: LETA

В больницах в настоящее время находятся 60 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

У 47 человек среднетяжелое течение болезни, 19 пациентов - в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, в Латвии выявлен 41 новый случай Covid-19. Накануне в Латвии было сделано 3606 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 1,1%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 49,7 до 50,6 случая на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 462 человека, а 2559 человек, заразившихся Covid-19, скончались.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне