В больницах находятся 685 пациентов с Covid-19

За прошедшие сутки в больницы доставлены 67 пациентов с Covid-19, а общее количество госпитализированных с коронавирусом увеличилось на 3 человек до 685, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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Выписаны из больницы вчера 58 пациентов с коронавирусом.

Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 у 613 заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 72 - в тяжелой.

Как сообщалось, в Латвии выявлено 683 новых случая Covid-19, скончались шесть человек.

В четверг проведено 15 300 тестов на коронавирус, для положительных результатов составила 4,5%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 402,1 случая на 100 000 жителей.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 114 244 человек.