В больницах находятся 742 ковид-пациента, среди них ребенок в тяжелом состоянии

За минувшие сутки в Латвии были госпитализированы 30 новых пациентов с коронавирусом, 11 человек из больниц выписаны, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

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Общее число пациентов с диагнозом Covid-19 в латвийских больницах в понедельник составило 742. У 615 находящихся в больницах пациентов наблюдается заболевание средней степени тяжести, а 127 человек переносят болезнь тяжело. Среди тяжелобольных - один ребенок в возрасте до девяти лет. Больше всего тяжелобольных в возрастной группе 60-69 лет (всего 37 пациентов) и в возрасте 70 -79 лет (30 пациентов).

Среди пациентов со среднетяжелым течением болезни тоже есть дети: в возрасте до девяти лет в больницах находятся три ребенка, а в возрасте от 10 до 19 лет — шесть. Среди взрослых больше всего госпитализированных пациентов в возрастной группе 70-79 лет (всего 146 человек) и 80-89 лет (всего 141 человек).

В последний раз еще меньше пациентов с коронавирусом госпитализировались в течение суток 13 сентября - 23. Максимум госпитализированных за сутки констатирован 2 ноября - 211 человек.