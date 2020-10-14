В больницах находятся 75 пациентов с Covid-19, восемь человек — в тяжелом состоянии
Foto: F64

За минувшие сутки в Латвии госпитализировано девять пациентов с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Еще вчера в больницах находилось 70 пациентов с Covid-19. Поэтому в Латвии вновь зарегистрировано самое большое число госпитализированных с начала пандемии.

Среди тех, кто сейчас лечится в больницах, у 67 человек заболевание средней тяжести, восемь человек в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находились 256 пациента с коронавирусом — эта статистика включает и выздоровевших, и умерших.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

36

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Что привезти на память из Вентспилса
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе