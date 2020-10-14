В больницах находятся 75 пациентов с Covid-19, восемь человек — в тяжелом состоянии

За минувшие сутки в Латвии госпитализировано девять пациентов с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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Еще вчера в больницах находилось 70 пациентов с Covid-19. Поэтому в Латвии вновь зарегистрировано самое большое число госпитализированных с начала пандемии.

Среди тех, кто сейчас лечится в больницах, у 67 человек заболевание средней тяжести, восемь человек в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находились 256 пациента с коронавирусом — эта статистика включает и выздоровевших, и умерших.