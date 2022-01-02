В больницах находятся почти 500 пациентов с Covid-19
Foto: LETA

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 446 до 498 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За минувшие сутки госпитализированы 60 пациентов с Covid-19, выписаны три человека. Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о смерти двух пациентов с коронавирусом.

В настоящее время в больницах находятся 424 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 74 человек тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились 23 602 человека.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году