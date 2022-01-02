В больницах находятся почти 500 пациентов с Covid-19

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 446 до 498 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализированы 60 пациентов с Covid-19, выписаны три человека. Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о смерти двух пациентов с коронавирусом.

В настоящее время в больницах находятся 424 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 74 человек тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились 23 602 человека.