В больницах остро не хватает крови группы В+
Foto: Shutterstock

Донорский центр призывает пожертвовать кровь группы В+ — в больницах ее сейчас остро не хватает.

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Сдать кровь можно во всех постоянных пунктах сдачи. В Риге — на улице Селпилс, 9, на бульваре Бривибас, 34, и на улице Гиппократа, 2. В Курземе — в Лиепайской больнице (по предварительной записи), в Вентспилсе — в Северокурземской региональной больнице, в Латгале — в Резекненской больнице. Также есть отделы приготовления крови в региональных больницах в Елгаве, Валмиере и Даугавпилсе.

Донор должен соответствовать всем критериям и в последние 14 дней не должен контактировать с людьми, у которых есть подозрение на Covid-19. С собой должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, в котором есть имя, фамилия, персональный код и фото. Чтобы получить компенсацию, нужен номер банковского счета.

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