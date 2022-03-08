В больницах, портах, министерствах и на других важных объектах создадут подразделения Земессардзе
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На закрытом заседании во вторник Кабинет Министров поддержал создание подразделений Земессардзе на критически важных объектах инфраструктуры, чтобы обеспечить их безопасность и оборону, а также выполнение функций этими учреждениями в кризисных ситуациях, сообщило Министерство обороны.

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Это одна из важнейших мер по реализации мероприятий национальной обороны с целью повышения устойчивости страны к различным кризисным ситуациям, заявил министр обороны Артис Пабрикс (АР!).

Создание подразделений Национальной гвардии не будет обязательным требованием к объектам критической инфраструктуры, это возможность, которая может быть реализована на усмотрение объекта или правообладателя и основана на добровольном желании Земессардзе участвовать в создании таких подразделений. .

Критическая инфраструктура — ​​это находящиеся в Латвии объекты, системы или их части, которые необходимы для выполнения важных общественных функций, а также для обеспечения здоровья, безопасности, экономического или социального благополучия населения, то есть, это дороги, больницы, аэропорты, порты.

Разрушение или нарушение работы критически важной инфраструктуры существенно повлияет на выполнение государственных функций.

Предусматриатся, что собственник или законный владелец критической инфраструктуры сможет договориться о создании подразделения Земессардзе, заключив соглашение о сотрудничестве с Национальными вооруженными силами (НВС).

Подразделения Земессардзе для объектов критической инфраструктуры планируется формировать из земессаргов, уже работающих на этих объектах, а также сотрудников, желающих присоединиться к Земессардзе и быть задействованными в составе подразделения на объекте.

Первоочередной задачей этих подразделений Земессардзе станет обеспечение мер безопасности и защиты объектов критической инфраструктуры в случае возникновения национальной угрозы, но при необходимости они смогут привлекаться к выполнению других задач, указанных в Плане государственной обороны.

Подразделения критической инфраструктуры Земессардзе будут интегрированы в бригады Земессардзе, в зоне ответственности которых они будут находиться. Подразделения будут иметь доступ к необходимой специальной подготовке, а также к материально-техническим средствам.

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