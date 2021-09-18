В больницах растет число ковид-пациентов в тяжелом состоянии
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В течение суток число ковид-пациентов в тяжелом состоянии увеличилось с 35 до 38 человек. Такого высокого показателя не было в течение последних нескольких месяцев, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За сутки в больницы поступили 33 человека с Covid-19, что на 18 человек меньше, чем днем ранее. Домой выписаны 54 человека, что на 22 человека больше, чем ранее. Таким образом общее число госпитализированных пациентов снизилось с 333 до 308, однако возросло число больных в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлено 542 новых случая Covid-19, скончались пять пациентов.

Из всех выявленных за сутки случаев 427 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 115 человек были вакцинированы. Вчера в Латвии сделано 34 150 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,6%.

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