Все чаще причиной госпитализации пациента становится какая-либо болезнь, но не Covid-19, а коронавирус подтверждается уже при тестировании в больнице. Среди "ковидных" больных в стационарах увеличивается число тех, у кого Covid-19 — не основной диагноз, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

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5 января в больницах страны находились 449 человек с основным диагнозом Covid-19 и 108 пациентов с другим диагнозом, но параллельно болеющим коронавирусом. На сегоднявший день в стационарах лечатся 526 пациентов с основным диагнозом Covid-19 и 373 пациента с другим основным диагнозом, но параллельно болеющих коронавирусом. Очевидно, что доля пациентов, которые одновременно переносят и Covid-19, и иное заболевание, становится больше.

По словам Павлютса, заболеваемость в возрастных группах риска — старше 70 лет — почти не растет, что несопоставимо с ситуацией в других возрастных группах. Стремительный рост наблюдается среди детей и подростков 10-19 лет, на втором месте — дети до 9 лет. Заболеваемость выраженно повышается в возрастных группах от 20 до 50 лет. Меньший рост показывает группа 50-59, еще меньший — группа 60-69 лет.

Вероятно, с этим связано отчасти то, что рост количества госпитализаций несопоставим пока с ростом открытых случаев заболеванию. За неделю количество новых случаев Covid-19 возросло на 68%, количество пациентов в больницах — на 16%. При этом за неделю уменьшилось число больничных пациентов, находящихся в тяжелом состоянии — на 5%. Доля тяжелых пациентов в больницах за семь дней сократилась с 12,3% до 10%. Смертность за неделю, однако, возросла на 12%.

Даниэль Павлютс указал на еще одну выявленную тенденцию — все чаще Covid-19 болеют люди, которые ранее перенесли это заболевание. На минувшей неделе доля повторных заражений превысила 9% — и этот показатель неуклонно идет вверх весь январь. Это связано, по словам Павлютса, с особенностями нового штамма "омикрон".

Доля вакцинированных среди инфицированных Covid-19 — 58%.