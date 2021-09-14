В больницах растет количество зараженных Covid-19 работников
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Согласно информации, подготовленной Минздравом к заседанию правительства, в последние недели увеличилось количество отсутствующих на работе и зараженных Covid-19 работников медицинских учреждений.

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В понедельник в 40 латвийских медицинских учреждениях было известно о 63 инфицированных Covid-19. Неделю назад заболевших было 48.

Еще 68 сотрудников отсутствовали в понедельник на работе как контактные лица либо находились в самоизоляции. Неделю назад отсутствовали 54 сотрудника.

В понедельник заполняемость коек в отделениях для пациентов с Covid-19 в среднем составляла 63%. Из них 32% коек были заняты в отделениях интенсивной терапии и 70% в ковидных отделениях.

Наибольшая загруженность в понедельник была в Резекненской больнице — 74%, а также в Елгавской больнице, где было занято 70% коек для пациентов с коронавирусом.

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LETA

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