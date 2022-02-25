В больницах реже наблюдается тяжелое течение заболевания Covid-19

В Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) и Рижском центре психиатрии и наркологии (РЦПН) у пациентов с диагнозом Covid-19 реже наблюдается тяжелое течение заболевания, сообщили представители больниц.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В настоящее время среднее число коронавирусных пациентов в ДКУБ составляет 20 человек в день, но многие дети ежедневно выписываются из больницы, чтобы продолжить лечение дома, говорит врач-инфекционист больницы Гунта Лайзане.

По ее словам, дети находятся в стационаре недолго, в среднем один-два дня, поэтому нагрузка на койки динамично меняется даже в течение суток.

В настоящее время нет госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии, но при омикрон-штамме Covid-19 в качестве основного заболевания основными симптомами являются боль в горле, лихорадка, боль в животе, жидкий стул и рвота. В пятницу в ДКУБ проходят лечение от Covid-19 14 пациентов.

Параллельно, согласно имеющимся данным на середину текущей недели, коронавирусом болели 129 сотрудников больницы, в том числе 32 врача, 31 единица вспомогательного персонала и 66 сотрудников других подразделений.

Начальник отдела коммуникации ДКУБ Даце Залдате-Розентале поясняет, что так много работников из-за Covid-19 отсутствует на работе уже давно, это увеличивает общую нагрузку, но неотложное лечение оказывается в полном объеме.

В то же время она отмечает, что специалисты часто сталкиваются с опасениями родителей по поводу того, как бороться с болезнью — идти ли сначала к семейному врачу или обращаться в больницу. Она напоминает, что это заболевание у детей проходит в относительно легкой форме, поэтому большинство детей с омикрон-штаммом "Covid-19" можно лечить дома, и призывает родителей обращаться к своему семейному врачу или педиатру для дистанционной консультации.

В свою очередь, в РЦПН в настоящее время насчитывается 68 пациентов с положительным результатом на Covid-19, трое из которых имеют этот диагноз в качестве основного и пребывают в состоянии средней тяжести. У других пациентов психиатрического или наркологического профиля коронавирус был идентифицирован как вторичный диагноз, объясняет главврач стационара Службы психиатрической помощи Беате Штернберга.

"О том, как их разместить, приходится думать каждый день, потому что сейчас пациентов больше, чем предусмотренных для их лечения коек", — рассказывает Штернберга о ситуации в больнице.

Она отмечает, что по сравнению с концом прошлого года выровнялись доли зараженных пожилых и молодых людей. Среди заболевших больше привитых, но и у них не наблюдается особо тяжелого течения болезни, заключает Штернберга.

Из сотрудников РЦПН коронавирусом больны 76 человек, но Штернберга заверила, что непрерывность работы и предоставления услуг обеспечиваются.