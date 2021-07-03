В больницах — вал пациентов с инсультами и инфарктами: виноваты жара и грядки
Foto: PantherMedia/Scanpix

Драматически выросло число пациентов, госпитализируемых с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, объявила Рижская Восточная больница (RAKUS). Жаркая погода провоцирует инсульты и инфаркты, поскольку, если человек пьет недостаточно жидкости, его кровь густеет, и появляется высокий риск тромбозов.

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Врачи призывают жителей старшего возраста заниматься садово-огородными работами лишь в ранние утренние или поздние вечерние часы, а день проводить в тени во избежание тяжелых проблем со здоровьем, сообщает со ссылкой Латвийского телевидения (LTV) портал rus.lsm.lv.

Этим летом в центр неотложной медицины RAKUS круглосуточно поступает по 170 пациентов — что очень много, и нередко им срочно приходится разжижать мешающие кровотоку тромбы, рассказал руководитель клиники неотложной медицины и приема пациентов RAKUS Алексей Вишняков:

"На этой неделе из 75% тех, кто в тяжелом состоянии был к нам доставлен, оказались с инфарктами или инсультами. Число инсультов растет, что характерно для жаркой погоды".

Жара негативно влияет на всех, но, по словам Алексея Вишнякова, за здоровьем ослабленных людей старшего поколения близким нужно в такие дни особо следить.

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