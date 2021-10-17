В больницах впервые с февраля — более 1000 пациентов с Covid-19

За минувшие сутки были госпитализированы 124 пациента с Covid-19, 23 — были выписаны из больниц. Общее число госпитализированных пациентов превысило 1000, составив 1037 человек, сообщает Национальная служба здоровья.

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В последний раз такое число "ковидных" пациентов в стационарах фиксировалось 8 февраля. Больше, чем сегодня, пациентов в больнице было 2 февраля — 1070 человек.

Сейчас состояние 899 пациентов, проходящих лечение в стационарах, оценивается как среднетяжелое. У 138 пациентов — состояние тяжелое. За сутки число тяжелых пациентов увеличилось на пять человек.

Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения на заседании правительства 31 августа, больницы будут полностью загружены, когда число госпитализированных пациентов превысит 1500 человек.Министр здравоохранения Дэниэлс Павютс (AP!) также упомянул на пресс-конференции во вторник, что такое числоо госпитализированных пациентов — предел для отрасли.