В больницах выросло число детей с Covid-19

В конце минувшей недели в латвийских больницах увеличилось количество детей, инфицированных Covid-19, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

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Неделю назад в больницах лечились всего пятеро детей в возрасте до 19 лет, у которых болезнь протекала в средне-тяжелой форме. Такая же ситуация была неделей и двумя ранее. Однако в минувшие выходные в стационары были доставлены сразу 13 детей - десять в возрасте до 9 лет и еще трое в возрасте от 10 до 19 лет. У всех болезнь протекает в средне-тяжелой форме.

Таким образом общее число госпитализированных пациентов, инфицированных Covid-19, выросло с 207 человек в четверг до 241 в воскресенье.

За последнюю ночь в стационары были доставлены 36 пациентов и выписано 10 человек.