В больнице Даугавпилса заболели почти все педиатры – остановлен прием детей с острыми заболеваниями

Даугавпилсская региональная больница из-за нехватки медицинского персонала временно приостановила прием детей в возрасте до 14 лет с острыми заболеваниями. Об этом в самоуправлении Даугавпилса сообщили агентству LETA.

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Сейчас семь педиатров Даугавпилсской больницы болеют сами и не могут выполнять обязанности — сейчас там работает только один педиатр, который обеспечивает лечение примерно 30 детей в стационаре. Подростков с 14 лет могут лечить врачи для взрослых с консультацией педиатра.

В связи со сложившейся ситуацией больница призывает родителей детей не обращаться в приемное отделение, а искать необходимую помощь в других региональных центрах с педиатрическим профилем.

В случае сезонных заболеваний больница просит пациентов вначале обращаться к семейному врачу, консультироваться по телефону семейных врачей 66016001 или в специализированной детской поликлинике.