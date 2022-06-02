В больнице "Гайльэзерс" анализ крови теперь делают автоматически: новая система стоила 10 миллионов евро

Лаборанты в Рижской Восточной клинической университетской больнице "Гайльэзерс" теперь будут делать анализ крови с помощью первой в Латвии автоматизированной линии, пишет Rus.LSM.lv.

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Сначала в устройство загружают пробирки с кровью, а потом они перемещаются в следующее отделение линии с центрифугой, далее попадают в отделение сортировки и по ленте распределяются по двум анализаторам.

"Они идут по рельсам, программа определяет, какие анализы надо делать. Например, в одной пробирке В12, в другой иммуноглобулин Джи. Если пробирок много, программа распределяет их по анализатором равномерно. Если в одном 100, то и в другом 100", — пояснила специалист лаборатории Санита Гирсе.

Единственная в Латвии инновационная линия, которая используется в Восточной больнице, позволяет автоматически сделать анализ крови от загрузки пробирок до результата.

По окончании анализа пробирки заклеиваются фольгой и сортируются для архива. При необходимости врач в течение определенного времени может заказать еще какой-то анализ для пациента.

Как сообщила глава лаборатории Байба Эглите, линия позволяет исключить человеческий фактор, сократить время исследований и давать приоритет срочным образцам.

Закупку автоматизированной линии оплатила больница. Это обошлось в 10 миллионов евро.

Больница планирует продолжить автоматизацию и подключить к этой IT-системе и другие аппараты.