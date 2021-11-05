В больнице им. Страдиня начнут работу волонтеры. Они помогут в уходе за пациентами с Covid-19

В Клинической университетской больнице им. Страдиня работу с ковидными пациентами начнут 30 волонтеров, сообщила агентству LETA специалист по связям Латвийского объединения самаритян Зане Аперане.

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В основном это люди из Риги, но есть и жители Резекне и Лиепаи. Все волонтеры имеют ковид-сертификаты.

В настоящее время договор о сотрудничестве между объединением и больницей заключен только в Риге, но в зависимости от ситуации такие договоры могут быть заключены и в других городах.

Аперане сообщила, что в настоящее время объединение обучает работников по вопросам вакцинации, в том числе наиболее распространенным мифам, чтобы с полученными знаниями волонтеры шли к пожилым людям, побуждая их сделать прививку от Covid-19.

Волонтеры будут оказывать психоэмоциональную и практическую помощь пациентам с Covid-19, находящимся на стационарном лечении, а также выполнять вспомогательную работу - поворачивать пациентов, кормить их, перестилать кровати, помогать в передвижении.