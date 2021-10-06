В больнице от Covid-19 скончался пациент с предположительно фальшивым сертификатом

В Видземской больнице от Covid-19 скончался пациент с предположительно фальшивым сертификатом о пройденной вакцинации, еще несколько человек лечатся с аналогичными поддельными документами, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении новостной службы ReTV. Случившееся расследует Государственная полиция.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска подчеркнула, что в случае заболевания факт мошенничества скрыть не получится.

В Видземской больнице телеканалу сообщили, что на данный момент у них проходят лечение несколько пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, несмотря на то, что они якобы вакцинировались. В связи с этим у медиков возникли подозрения, действительно ли пациенты получили сертификаты легально. Один такой человек в конце сентября скончался. "Один процесс, который мы рассматриваем, очень подозрительный. Я думаю, что Госполиция этим вопросом тоже займется", - указал председатель правления SIA “Vidzemes slimnīca” Угис Мусков.

В Госполиции заявили, что начали по факту уголовный процесс по части второй статьи 275-й Уголовного закона - подделка документов или использование поддельных документов в корыстных целях или по предварительному сговору. Подозреваемых в деле пока нет. "Установлены лица, которых нужно проверить, также запрошена информация у медучреждения. Так как идет активное расследование, более подробных комментариев пока не будет", - сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.

По неофициальной информации, возможно, поддельные сертификаты были выданы в одной из практик семейных врачей в Валмиере, которая ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов.

В больнице и Совете по иммунизации отметили, что по реакции организма медики могут доказать, что человек не вакцинирован, если даже у него на руках есть сертификат. Также в стране разработан специальный алгоритм, как действовать медучреждениям, если в стационар поступает пациент, который якобы прошел полный курс вакцинации, но есть подозрения, что это не так.