В больнице от Covid-19 скончался семейный врач Игорь Стома

В Лиепайской больнице от Covid-19 скончался лиепайский семейный врач Игорь Стома. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представительницу больницы Индру Грасе.

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Как отмечает "Курземес вардс", у умершего врача был сертификат о вакцинации, хотя в обществе появились слухи, что в действительности сертификатао вакцинации у Стомы отсутствовал.

В практике 56-летнего семейного врача было зарегистрировано 1396 пациентов, в том числе 227 детей, — свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.