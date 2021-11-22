В больнице от Covid-19 скончался семейный врач Игорь Стома
Foto: F64

В Лиепайской больнице от Covid-19 скончался лиепайский семейный врач Игорь Стома. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представительницу больницы Индру Грасе.

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Как отмечает "Курземес вардс", у умершего врача был сертификат о вакцинации, хотя в обществе появились слухи, что в действительности сертификатао вакцинации у Стомы отсутствовал.

В практике 56-летнего семейного врача было зарегистрировано 1396 пациентов, в том числе 227 детей, — свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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LETA

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LETA
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