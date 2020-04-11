В больнице скончался еще один латвиец, инфицированный Covid-19

В Рижской Восточной больнице скончался еще один пациент, инфицированный Covid-19, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Пациент находился в возрастной группе от 50 до 60 лет. Две недели назад был стационирован, болезнь протекала тяжело.

В целом в Латвии умерло три пациента, инфицированных Covid-19. В отношении еще двоих пациентов, которые скончались вне стационара, ожидается заключение патологоанатома о причинах смерти.

За последние сутки в Латвии выявлено 18 новых случаев заболевания Covid-19, общее число инфицированных составляет 630 человек, отметили в SPKC.

В пятницу, 10 апреля, по всей стране было сделано 1140 тестов на коронавирус.

На данный момент 36 пациентов находятся в стационаре, из них у 34 выявлен Covid-19 в среднетяжелой форме, а у двоих — в тяжелой.