В больнице скончался еще один латвиец, инфицированный Covid-19

В Рижской Восточной больнице скончался еще один пациент, инфицированный Covid-19, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Пациент находился в возрастной группе от 50 до 60 лет. Две недели назад был стационирован, болезнь протекала тяжело.
В целом в Латвии умерло три пациента, инфицированных Covid-19. В отношении еще двоих пациентов, которые скончались вне стационара, ожидается заключение патологоанатома о причинах смерти.
За последние сутки в Латвии выявлено 18 новых случаев заболевания Covid-19, общее число инфицированных составляет 630 человек, отметили в SPKC.
В пятницу, 10 апреля, по всей стране было сделано 1140 тестов на коронавирус.
На данный момент 36 пациентов находятся в стационаре, из них у 34 выявлен Covid-19 в среднетяжелой форме, а у двоих — в тяжелой.