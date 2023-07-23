В больнице Страдиня провели уникальную операцию по удалению опухоли надпочечника
Foto: stradina operacija

В рижской Клинической университетской больнице Паула Страдиня проведена уникальная операция по удалению первичной опухолью надпочечника, которая вместе с опухолью тромботических масс через нижнюю полую вену достигла правых отделов сердца.

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К операции были привлечены специалисты нескольких направлений хирургии - общие, сосудистые и кардиохирурги, сообщает пресс-служба рижской больницы П.Страдиня.

В январе 2023 года больная обратилась к своему семейному врачу с жалобами на тянущее ощущение справа, повышение температуры тела, повышенное артериальное давление, учащенное сердцебиение и потерю веса на три килограмма.

В Даугавпилсской региональной больнице женщине сделали компьютерную томографию брюшной полости и легких с контрастным веществом. В результате врачи обнаружили новообразование правого надпочечника. А в нижней полой вене были выявлены тромботические массы, распространяющиеся в правое предсердие сердца, что встречается очень редко (1-2 случая на миллион человек).

Поскольку заболевание связано с высоким риском внезапной смерти, потребовалось хирургическое лечение. В планировании операции участвовала многопрофильная команда врачей с хирургами различных специальностей, а также анестезиологи и рентгенологи.

Операция проводилась в несколько этапов, ее общая продолжительность составила 7 часов.

В больнице Страдиня провели уникальную операцию по удалению опухоли надпочечника
Foto: stradina operacija

На первом этапе операции профессор Янис Гардовскис с профессором Артуром Озолиньшем и сосудистым хирургом Марцисом Гединьшем выполнили отделение правой доли печени, освободив доступ к удалению надпочечниковой массы. Затем врачи разъединили ткани опухоли надпочечника, что тоже являлось наиболее сложной задачей этого этапа, так как новообразование было плотно прижато к нижней полой вене, нижней поверхности печени и правой почке.

Так как нижняя полая вена была закрыта, для ее компенсации были значительно расширены другие более мелкие вены, чтобы кровь могла возвращаться к сердцу. В результате перегрузки вены становились чрезвычайно хрупкими и легко травмировались, что затрудняло ход операции.

После успешного завершения первого этапа операция была продолжена бригадой кардиохирургов под руководством профессора Петериса Страдиньша. В условиях искусственного кровообращения без остановки сердца, врачи вскрыли правое предсердие и изъяли оттуда опухоль тромботических масс, а также освобождили правую нижнюю полую вену.

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В больнице Страдиня провели уникальную операцию по удалению опухоли надпочечника
Foto: stradina operacija

На следующем этапе операции при сохранении искусственного кровообращения была вскрыта нижняя полость вены и удалены опухолевые и тромботические масс из полой вены. Затем вена была закрыта первичным швом.

Во время операции общая кровопотеря пациентки составила почти пять литров, но благодаря слаженной работе бригад анестезиологов и физиологов опасности для жизни женщины не было.

После операции больная 4 дня провела в реанимационном отделении больницы, затем она продолжила лечение и раннюю реабилитацию в Центре сосудистой хирургии. На десятый день после операции больную выписали на амбулаторное лечение.

В больнице Страдиня провели уникальную операцию по удалению опухоли надпочечника
Foto: stradina operacija
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