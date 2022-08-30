В больнице Страдиня провели уникальную операцию по восстановлению голоса

В Клинике оториноларингологии Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня в Риге провели первую в странах Балтии операцию по тиропластике с использованием мягкого силиконового импланта — чтобы пациент смог вернуть себе голос после паралича левой голосовой связки, пишет портал Rus.LSM.lv.

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Как рассказал врач Марк Ронис, проводивший операцию, после тяжелой вирусной инфекции у больного развилась дисфония (нарушение голосовой функции — Ред.), поэтому каждое слово довалось ему с трудом. Чтобы помочь пациенту восстановить голос, врачи решили установить специальный имплантат.

Операция прошла успешно. Голос вернулся к пациенту в тот же день после операции.

"Это был особенно эмоциональный момент, — цитирует доктора Рониса Rus.LSM.lv. — В семье пациента большие традиции, связанные непосредственно с пением, и у него была мечта когда-нибудь спеть со своими сыновьями, что станет возможным после правильной и целенаправленной реабилитации".

До сих пор операции по тиропластике с использованием имплантатов для медиализации (смещения голосовой складки к средней линии — Ред.) голосовых связок не проводились, а в Литве и Эстонии для этого типа операций использовались титановые имплантаты, которые труднее фиксировать, хуже приживаются и оставляют ощущение инородного тела в шее, кроме того, их приходится пришивать к хрящам.

Силиконовый имплантат не нужно пришивать, а человек в повседневной жизни его не чувствует.