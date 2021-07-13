В больнице Страдиня растет число пациентов с хроническими болезнями
Foto: LETA

Вероятно, в связи с жарой и переносом ранее из-за "ковидных" ограничений плановых услуг, в Клинической университетской больнице Паула Страдиня растет число пациентов с различными хроническими заболеваниями. Ранее о той же тенденции сообщила Рижская Восточная клиническая университетская больница.

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В больнице Страдиня ежедневный приток пациентов — 200 человек. Пациенты добираются до стационара и своими силами, и прибывают на "Скорой".

Сейчас сложно оценить, насколько в росте количества госпитализаций виновата жара, поскольку не наблюдается большого числа пациентов с солнечным ударом и иными признакми перегрева. Однако, отмечают в больнице, жара может обострить хронические болезни, и призывают людей с такими диагнозами внимательно относиться к своему здоровью.

В начале июля руководитель Клиники неотложной медицины и приема пациентов Восточной больницы Алексей Вишняков заявил, что параллельно со снижением числа больных с Covid-19, возрастает количество пациентов с пневмонией, сердечными болезнями, характерными для лета инфекциями желудочно-кишечного тракта. Поэтому в июле и августе Вишняков не прогнозирует уменьшения пациентов в больницах.

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LETA

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LETA
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