В больнице Страдиня строят новый модульный корпус

Больница Страдиня пристроит модули к одному из корпусов. В них разместятся операционные залы, одноместные палаты помещения для наблюдения. За счет модулей больница намерена снизить долгое время ожидание в центре неотложной медицины, где сейчас возникает эффект "бутылочного горлышка", а люди вынуждены ждать помощи часами, пишет Rus.Lsm.lv.

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Заболеваемость Covid-19 в Латвии стремительно растет. Все крупные больницы готовят планы на случай, когда из-за вируса стационарные отделение вновь будут заполнены пациентами с коронавирусом. Ожидается, что имеющиеся койки для лечения пациентов с Covid-19 будут заполнены в течение двух недель.

За 15-м корпусом больницы Страдиня, где находится родильное отделение и отделение для пациентов с инсультом, начато строительство, а на заводе модулей в Адажи уже идет соединение модулей. Это позволит провести строительные работы максимально быстро.

"Там будет операционный блок с тремя залами, на европейском уровне, приспособленный для повседневных нужд. И 20 одноместных палат. Кроме того, там же разместятся палаты для обсервации", — рассказал начальник отдела нового строительства больницы Страдиня Микс Круминьш. Там же будет возможно и изолировать пациентов с Covid-19. Будут также шоковые палаты для тяжело больных пациентов с Covid-19.

Строение будет иметь площадь 1900 квадратных метров.

"На лужайке будет создан фундамент, где эти модули будут находиться в долгосрочной перспективе. Снимем верхнюю часть грунта, уложим геотекстиль, песок и щебень. Все это будет находиться на металлических конструкциях, нам надо скорректировать их по высоте с высотой пола в 15-м отделении", — пояснил Круминьш.