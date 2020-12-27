В больнице Страдиня за три дня вакцинацию от Covid-19 пройдут 928 медработников

В Рижской клинической университетской больнице имени Паула Страдиня за три дня, с 28 по 30 декабря, планируется сделать прививку от Covid-19 928 человек, сообщила LETA представитель медицинского учреждения Янита Вейнберга.

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Прививки в больнице Страдиня будут делать в пяти пунктах вакцинации. Согласно плану, в ближайшие дни прививку получат 916 сотрудников медучреждения, а также 12 сотрудников службы неотложной медицинской помощи.

Представитель медучреждения подчеркнула, что вакцинация была спланирована таким образом, чтобы персонал мог безопасно пройти процедуру с эпидемиологической точки зрения. Каждому сотруднику назначили конкретное время для вакцинации, чтобы избежать скопления людей.

Вайнберга отметил, что подготовка к вакцинации была своевременной, причем каждому сотруднику медучреждения была дана возможность участвовать в опросе. 70% респондентов заявили, что хотят привиться. Представитель медицинского учреждения отметила, что вакцинация медперсонала будет добровольной, как и в других частях света.

Как уже сообщалось, в ночь на 26 декабря в Латвию поступил первый груз с вакциной от Covid-19. Партия содержит 9750 доз. В понедельник дозы поставят в больницы, после чего медики и работники Службы неотложной медицинской помощи смогут пройти вакцинацию.

Ранее директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс сообщил, что больницы каждую неделю должны будут заказывать необходимое количество доз вакцины против Covid-19, которые будут подготавливаться оптовыми торговцами в воскресенье вечером и доставляться по понедельникам.