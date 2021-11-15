В Больнице Страдыня установили первые модульные постройки

В прошлую субботу на территории клинической университетской больницы Паула Страдыня установили первые 20 из запланированных 72 модульных построек. Об этом агентству LETA сообщила больница.

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Первые постройки рассчитаны на нужды больницы, а следующие установят для операционного блока. Установку всех построек планируется завершить в декабре, чтобы начать обустраивать помещения.

Цель построек — создать возможность быстро оказывать помощь в Центре неотложной медицинской помощи (NMC), соблюдая при этом меры эпидемиологической безопасности, а также увеличить количество операционных залов.

В новом модульном корпусе, площадью в 1864 квадратных метров, появятся 40 дополнительных коек для пациентов NMC, в том числе 20 блоков для изоляции и три новых операционных зала, которые будут соединены с уже имеющимися помещениями.

В нынешних помещениях NMC, расположенных в исторических зданиях, сложно обеспечить все меры эпидемиологической безопасности, объясняют в больнице. Лежачие пациенты расположены слишком близко друг к другу, инфекционных больных трудно отделить от общего потока стационарных пациентов, а также стационарных пациентов — от амбулаторных.

В будущем планируется оптимизировать имеющуюся инфраструктуру больницы, снести обветшалые и не несущие исторической ценности здания, и создать новую инфраструктуру, обновив при этом историческое наследие корпуса.