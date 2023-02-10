В Больнице травматологии и ортопедии открылся новый операционный блок
Foto: Пресс-фото

В пятницу, 10 февраля в Больнице травматологии и ортопедии (TOS) был открыт реновированный операционный блок. Предполагается, что новые помещения помогут сократить время ожидания операции. Больницу посетила министр здравоохранения Лига Менгельсоне, сообщили в TOS.

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В реновированных помещениях создан современный операционный зал и вспомогательные помещения, которые помогут больнице более эффективно планировать операции.

Работы по реновации операционного блока завершились в феврале. К уже имеющимся операционным залам добавился новый, оснащенный современным оборудованием, а также появилось мультифункциональное помещение (для наркоза и пробуждения пациентов), которого раньше не было. Мультифункциональное помещение позволит снизить нагрузку на операционный зал - появится возможность быстрее освобождать операционный зал и начинать следующую операцию. Для пациентов это означает, что сократится время ожидания операции и общее время, проведенное в больнице.

"До сих пор у нас была большая нехватка операционных. На имеющийся зал была большая нагрузка, потому что количество пациентов постоянно растет. Этот рост не связан со временем года, количество пациентов растет круглый год", - рассказал главврач TOS Угис Зариньш.

В Больнице травматологии и ортопедии открылся новый операционный блок
Foto: Пресс-фото
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