В больнице травматологии начали двустороннее эндопротезирование коленного сустава

В рижской больнице травматологии и ортопедии (ТОС) начали проводить двусторонние эндопротезные операции на обоих коленных суставах. Этот вид операции является новым в Латвии.

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Такие одномоментные операции дают пациентам ряд преимуществ, в том числе - более короткое время на восстановление и реабилитацию, сообщает пресс-служба TOS.

Эндопротезирование коленного сустава является второй по распространенности операцией по замене сустава в Латвии. В прошлом году в рижской больнице травматологии и ортопедии выполнили около 500 первичных вмешательств на колене для эндопротезирования суставов.

До сих пор было принято выполнять последовательные операции, сначала резецируя

один из пораженных остеоартрозом суставов, а через время (6-12 месяцев) - другой. В больнице TOS операции по эндопротезированию суставов проводит врач травматолог-ортопед доктор медицинских наук Матис Золманис. В этом году в TOS четырем пациентам с двусторонней деформацией коленного сустава выполнены такие операции.

"В мире опыт проведения подобных операций существует давно, более 20 лет, мы же его запустили только сейчас. Я очень рад, что теперь мы можем предложить пациентам ​​уникальную возможность улучшить качество их жизни и быстрее вернуть свободу передвижения", — объяснил Золманис.

Foto: ceļa locītavu endoprotezēšanas

Для двустороннего эндопротезирования коленного сустава дополнительной подготовки не требуется. Продолжительность операции - около 4 часов.

Наиболее частые вопросы пациентов, касающиеся двустороннего эндопротезирования коленного сустава, - смогут ли они быстро ходить и будут ли сильные боли.

В больнице травматологии и ортопедии отмечают, что пациент поднимается на ноги и может опираться на ноги с полной нагрузкой уже на следующий день после операции.

Преимущества двусторонней эндопротезной операции на обоих коленных суставах:

- Пациенту предстоит только одна операция

- Пациенту делалют только одну анестезию

- Пациентов более удовлетворены послеоперационным период

- Экономически выгоднее, так как есть всего одна госпитализация

- Сразу исправляется двусторонняя деформация, различия в длине ног, что неизбежно, если ноги оперируются по очереди

- Нет хромоты из-за разницы в длине ног

- Сокращение времени реабилитации.