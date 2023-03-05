В больнице травматологии начали двустороннее эндопротезирование коленного сустава

В рижской больнице травматологии и ортопедии (ТОС) начали проводить двусторонние эндопротезные операции на обоих коленных суставах. Этот вид операции является новым в Латвии.
Такие одномоментные операции дают пациентам ряд преимуществ, в том числе - более короткое время на восстановление и реабилитацию, сообщает пресс-служба TOS.
Эндопротезирование коленного сустава является второй по распространенности операцией по замене сустава в Латвии. В прошлом году в рижской больнице травматологии и ортопедии выполнили около 500 первичных вмешательств на колене для эндопротезирования суставов.
До сих пор было принято выполнять последовательные операции, сначала резецируя
один из пораженных остеоартрозом суставов, а через время (6-12 месяцев) - другой. В больнице TOS операции по эндопротезированию суставов проводит врач травматолог-ортопед доктор медицинских наук Матис Золманис. В этом году в TOS четырем пациентам с двусторонней деформацией коленного сустава выполнены такие операции.
"В мире опыт проведения подобных операций существует давно, более 20 лет, мы же его запустили только сейчас. Я очень рад, что теперь мы можем предложить пациентам уникальную возможность улучшить качество их жизни и быстрее вернуть свободу передвижения", — объяснил Золманис.
Для двустороннего эндопротезирования коленного сустава дополнительной подготовки не требуется. Продолжительность операции - около 4 часов.
Наиболее частые вопросы пациентов, касающиеся двустороннего эндопротезирования коленного сустава, - смогут ли они быстро ходить и будут ли сильные боли.
В больнице травматологии и ортопедии отмечают, что пациент поднимается на ноги и может опираться на ноги с полной нагрузкой уже на следующий день после операции.
Преимущества двусторонней эндопротезной операции на обоих коленных суставах:
- Пациенту предстоит только одна операция
- Пациенту делалют только одну анестезию
- Пациентов более удовлетворены послеоперационным период
- Экономически выгоднее, так как есть всего одна госпитализация
- Сразу исправляется двусторонняя деформация, различия в длине ног, что неизбежно, если ноги оперируются по очереди
- Нет хромоты из-за разницы в длине ног
- Сокращение времени реабилитации.