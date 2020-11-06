В больницы Латвии начало поступать лекарство для лечения больных Covid-19

На этой неделе в Латвии началась раздача больницам медикамента Veklury, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает LETA со ссылкой на представителя Национальной службы здравоохранения Синтию Гулбе.

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Поставки Veklury, содержащего ремдесивир, стартовали 3 ноября, контракт заключен с самим производителем препарата — компанией Gilead.

Согласно прогнозам латвийских медиков, использование Veklury потребуется для примерно трети находящихся в стационаре пациентов с Covid-19. Курс лечения будет состоять из 11 доз. Таким образом, на три месяца Латвии понадобится 2850 доз лекарства, что обойдется госказне в 1,1 млн евро.

Veklury с активным веществом ремдесивир на данный момент является единственным включенным в латвийский Госрегистр медикаментов препаратом, предназначенным для лечения Covid-19 у взрослых и подростков с пневмонией, которым нужно искусственное обеспечение кислородом.

В свою очередь, первая партия вакцин от Covid-19 может поступить в Латвию до конца года, сообщила в эфире RigaTV 24 эксперт Национальной службы здравоохранения Лига Гайгала. Она отметила, что это возможно, если все пойдет согласно плану.

Первая партия может составить около 100 000 вакцин и их получат люди из групп риска. В первую очередь — медики и другой медперсонал. Сейчас идет речь о том, что партия может поступить в Латвию до конца года. Это будет вакцина производства AstraZeneka.

"Следующая закупка вакцин может быть у компаний Johnson&Johnson и Sanofi, они могут прибыть во второй четверти следующего года. Эта вторая часть вакцин рассчитана на 200 000 человек", — сказала Гайгала.

Всего Латвия зарезервировала для себя 800 000 вакцин — по подсчетам ведомств, в Латвии проживает около 800 000 человек из групп риска. На закупку вакцин зарезервированы 2,6 млн евро.