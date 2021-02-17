В больницы Латвии стали поступать переболевшие Covid-19 пациенты, у которых начались проблемы с легкими
Foto: LETA

В больницы сейчас попадают переболевшие Covid-19 пациенты, у которых наблюдается дыхательная недостаточность и повреждения легких, сообщила на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией директор департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Антра Валдмане.

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У этих людей имеются долгосрочные осложнения после Covid-19, в том числе проблемы с сердцем и почками. "Решается, нужно ли для них создавать отдельную программу и каковы будут индикации, чтобы лечить их не только в больницах высшего, но и более низкого уровня", — сказала Валдмане.

Она отметила, что ситуация в больницах стабилизировалась, но количество коек, выделенных для пациентов с Covid-19, пока не сокращается. "Чтобы уменьшить количество таких коек, мы еще неделю подождем предложений от больниц", — сказала представитель Минздрава, добавив, что при хорошем раскладе можно вернуться к предоставлению определенных плановых услуг.

Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков сообщил, что на прошлой неделе наблюдался рост случаев заражения на рабочих местах и в центрах социального ухода. Люди заражаются и на частных мероприятиях, но меньше — в образовательных и медицинских учреждениях.

В последнюю неделю в 55,2% случаев заболевания удалось выяснить источник заражения.

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LETA

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LETA

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Юрий Перевощиков Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Рига Сейма
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