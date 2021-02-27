В большинстве латвийских рек продолжает расти уровень воды

В большинстве латвийских рек продолжается рост уровня воды, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В земгальской реке Берзе уровень воды с середины недели поднялся на 2,3 метра, в субботу увеличение уровня воды немного замедлилось.

Почти во всех реках Земгале, в том числе в Лиелупе у Елгавы, уровень воды поднялся более чем на один метр.

В свою очередь в некоторых реках Курземе, в том числе в Дурбе, Ужаве и Рое, уровень воды уже стал понемногу снижаться. В Венте у Кулдиги уровень воды колеблется из-за схождения льда, вверх по течению он поднялся более чем на два метра, но затопления пойм не ожидается.

В реке Огре на территории города уровень воды за прошедшую неделю увеличился на 1,3 метра.

Уровень воды в Большой Югле увеличился на 1,5 метра, также растет уровень воды в Гауе и Айвиексте, происходит затопление пойм Айвиексте.

В Даугаве уровень воды также начал повышаться, но пока он ниже, чем в начале февраля.

В реке Резекне уровень воды поднялся примерно на метр, похожая ситуация отмечается также во многих других реках Латгале и Видземе.

Прогнозируется, что на следующей неделе уровень воды в малых реках снизится, однако в больших реках, в том числе в Даугаве, Айвиексте, Гауе, Лиелупе и Венте, он продолжит расти.

Большая часть снега уже растаяла, сильных осадков не ожидается, лед на некоторых реках уже сошел, поэтому риск наводнений оценивается как низкий, больший риск сохраняется в реках Лиелупе и Огре.